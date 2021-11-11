أرباح «التعمير والإسكان» تنمو 6.5% نهاية سبتمبر وتسجل 2.038 مليار جنيه

حقق بنك التعمير والإسكان أرباحا بقيمة 2.038 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنهاية سبتمبر 2021 بنسبة نمو بلغت 6.5%.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البنك اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن التسعة أشهر الماضية والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة محققا أرباح بلغت 1.434 مليار جنيه بعد الضرائب

أشار إلى أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداء تشغيليا قويا، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء في مختلف المجالات.

وأكد غانم أن البنك مستمر في تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشيا مع خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.

أضاف أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة إلى الاستثمار في خطة التوسع خاصة في العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.

وقال إن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.04%

وحقق البنك عائدا على حقوق الملكية بمعدل 16.7%، وعائد على الأصول 2.07% بنهاية سبتمبر 2021، حيث حقق البنك نموا ملحوظا في إجمالي الأصول ليصل إلى 69.16 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6 % عن فترة المقارنة

وبلغ صافي القروض والتسهيلات 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3 %، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال هذه الفترة بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان المتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي

وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 5.947 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.5% عن ديسمبر 2020

وبلغت ودائع العملاء 56.2 مليار جنية مقابل 47.122 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.4% ، فيما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 14%.

وشهدت محفظة قروض وتسهيلات الافراد نموا 22.7% ووصلت إلى 7.379 مليار جنيه وشهدت محفظة التمويل العقاري نمو وصل إلى 6.6%.