أرباح البنوك تتحصن بزيادة فائدة الإقراض

ارتفعت بنحو 1000 نقطة أساس فى حوالى 18 شهرا

«فيصل» أعلى نمو بنسبة %60.2 نهاية مارس الماضى

6 بنوك تحقق ما بين 21 و%60 خلال فترة المقارنة

ماجد فهمى: البنوك قادرة على تعزيز ربحيتها رغم التحديات

محمد بدرة: معدلات النمو قد تتراجع تأثرا بترجيحات خفض الكوريدور هبة محمد تواجه البنوك العاملة بالسوق المحلية عدة تحديات أهمها صياغة أهدافها وآليات إدارة أموالها فى ضوء الزيادات المتكررة لأسعار الفائدة التى تخلق ضغوط على تكلفة الأموال، وبلغت 1000 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) فى أكثر من عام، إلا أن ذلك لم يحول دون تحقيقها معدلات ربحية جيدة خلال تلك الفترة. وتؤثر زيادات أسعار الفائدة المتكررة فى تباطؤ النشاط الاقتصادى بصورة عامة، خاصة أنه يرفع العائد على القروض الممنوحة للعملاء، ويدفعهم للتأنى فى طلب الحصول على تلك القروض، إذ يفضل كثير من الشركات إيداع الأموال فى البنوك للاستفادة من العائد المتميز للأوعية الادخارية عن التوسع فى النشاط الاستثمارى، فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل، بما يجعل ذلك عبئا ماليا على البنوك فى إدارة أنشطتها توظيف ودائعها وتحقيق ربحية ملائمة. ورصدت “المــال” صافى ربحية بعض البنوك العاملة بالسوق من نتائج أعمالها، وتراوحت بين %21.65 و%94.87 خلال عام بما يشير إلى قدرتها على التحصن ضد الزيادات المطردة فى أسعار الفائدة. ويعتبر البنك العربى الإفريقى الدولى صاحب أعلى نمو فى الأرباح بين البنوك التى شملها المسح لينمو صافى ربحيته بـ%94.87 رغم تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية خلال فترتى المقارنة، إذ يظهر البنك قوائمه المالية بالدولار الأمريكى، وسجلت صافى الربحية 57.383 ألف دولار بما يعادل 1.043 مليار جنيه (الدولار يعادل 18.1882 جنيه) فى مارس 2017، مقابل صافى ربحية بقيمة 60.318 ألف دولار بما يوزاى 535.5 مليون جنيه ( الدولار يعادل 8.8794 جنيه) فى مارس 2016. وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن أى زيادة فى أسعار الفائدة الرئيسية “الكوريدور” تنعكس بصورة مباشرة وفورية على أسعار الإقراض للعملاء، لكنها قد لا تظهر سريعا بأسعار العائد على الشهادات الادخارية والودائع، بعكس حسابات التوفير. وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار الفائدة المدينة ترتفع فى حالتين: الأولى عندما يحين موعد استحقاق الوعاء الادخارى أو عند رغبة العميل فى الحصول عليه قبل موعد استحقاقه (كسر الوعاء)، موضحا أن عددا قليلا من العملاء يتخذ هذا الاختيار، خاصة أنه يتم فرض غرامة مالية ويفقد جزءا من العائد، لذا فإن البنوك تحقق استفادة واضحة بعد كل رفع فى أسعار الفائدة الأساسية. وأضاف فهمى أنه رغم الاستفادة الواضحة من رفع الفوائد إلا أنها تمثل حالة من التحدى، إذ إن العميل يلجأ لرفع أسعار السلع النهائية، ومن ثم تشكل حالة من عدم الاستقرار بالسوق ككل، مشيرا إلى أن كثيرا من البنوك تحرص على ربط عائد الإقراض بسعر الكوريدور، بما يجعلها تحقق مكاسب جيدة بعد رفعه. ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادى بعد الزيادات المتتالية فى أسعار الفوائد على الإقراض، خاصة للقطاع الصناعى، إلا أنها تعتبر قرارات اقتصادية مهمة تهدف لمعالجة مشكلات رئيسية. وكانت وكالة رويترز قد رصدت تسلسلا زمنيا لتحركات أسعار الفائدة منذ أن تولَّى طارق عامر رئاسة البنك المركزى، إذ أوضحت أنه اتخذ 21 قراراً منها 6 قرارات بزياداتها بنحو 1000 نقطة، منذ توليه فى 27 نوفمبر 2015. ورفعت لجنة السياسات النقدية فى البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع لتزداد إلى %9.25 وعلى الإقراض لتصل إلى %10.25، وذلك فى 24 ديسمبر 2015 وبعد نحو شهر من تولّى طارق عامر، رئاسة البنك المركزى. وفى 17 مارس 2016 رفع البنك أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وتبعه رفعاً آخر فى 16 يونيو من العام الماضى، بنحو 100 نقطة أساس، كما أنه قام فى الثالث من نوفمبر الماضى برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصعد إلى %14.75 و%15.75 على الترتيب، وكان ذلك تزامنًا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود. وفى 21 مايو من العام الحالى، تقرَّر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وفى السادس من يوليو الحالى رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح %18.75 على الإيداع، و%19.75 على الإقراض. وقال فهمى إن البنوك الحكومية التى رفعت العائد على الشهادات لـ 20% لأجل 18 شهراً، قد لا تواجه صعوبة فى تحقيق ربحية جيدة، خاصةً أن البنك المركزى يدعمها بصورة أساسية، كما أن البنوك الأخرى أوقفت الأوعية الادخارية المطروحة بأسعار فائدة تقارب هذا المستوى بما يشير إلى أن القطاع المصرفى سيواصل تحقيق معدلات نمو فى صافى الربحية فى الفترات المقبلة. وأضاف أن أداء البنوك قد يتأثر إذا ظهرت حالة من الكساد وتعثر عدد كبير من العملاء بما يدفع البنوك لتكوين مخصصات مرتفعة، ومن ثم تؤثر سلبا على الأرباح، لكنه فى الوقت نفسه قال إن كافة المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل لنمو الأنشطة الاقتصادية ومن ثم ازدهار أداء البنوك وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة. وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفى، تراجع معدلات نمو صافى ربحية البنوك قبل نهاية العام الجارى، وكذا خلال العام المقبل، خاصة بعد الترجيحات التى تؤكد خفض البنك المركزى لسعر الكوريدور فى الفترة القليلة المقبلة، بما سيؤثر بالضرورة على أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى تعتمد عليها البنوك بنسبة كبيرة فى تحقيق عوائد مرتفعة. ولفت بدرة إلى أن “المركزي” رفع مؤخرا سعر الكوريدور بشكل مؤقت بهدف خفض معدلات التضخم، بما يشير إلى أنه سيقوم قريبا بخفضه بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم للمستويات المناسبة التى تستهدفها السياسة النقدية، مشيراً إلى أن استقرار سعر الدولار عند المستويات الحالية يؤكد أن معدلات نمو الأرباح ستتراجع بصورة ملموسة. وأضاف أن كثيرا من البنوك حققت مكاسب كبيرة من تقييم جزء من أعمالها بالدولار الذى قفز من مستوى 8 جنيهات لنحو 18 جنيها فى المرحلة الراهنة، وهو ما قد لا يتكرر مجدداً وإنما قد ينخفض سعر الدولار فى الفترة المقبلة، بما يؤثر بصورة سلبية على حجم أعمال البنوك المقومة بالعملة الأجنبية.