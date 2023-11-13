أرباح «البنك المصري لتنمية الصادرات» تقفز 130.6% إلى 2.3 مليار جنيه خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة، عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 130.6%، لتصل 2.29 مليار جنيه، خلال 9 شهور.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 993.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 72.18%، خلال 9 أشهر لتصل إلى 9.78 مليار جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 128%، لتصل 2.15 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 943.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.