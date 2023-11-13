أرباح «البنك المصري لتنمية الصادرات» تقفز 130.6% إلى 2.3 مليار جنيه خلال 9 شهور

ارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 72.18%

أرباح «البنك المصري لتنمية الصادرات» تقفز 130.6% إلى 2.3 مليار جنيه خلال 9 شهور
جهاد سالم

جهاد سالم

12:09 م, الأثنين, 13 نوفمبر 23

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة، عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 130.6%، لتصل 2.29 مليار جنيه، خلال 9 شهور.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 993.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 72.18%، خلال 9 أشهر لتصل إلى 9.78 مليار جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 128%، لتصل 2.15 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 943.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:09 م, الأثنين, 13 نوفمبر 23