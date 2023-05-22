أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تقفز 87% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة غير المدققة، عن الربع الأول من 2023.

وسجل البنك المصري لتنمية الصادرات، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 87%، لتسجل 563.87 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 301.89 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة بنحو 75%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 2.94 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 74%، لتصل 501.68 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 288.38 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.