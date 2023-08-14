أرباح «البنك المصري الخليجي» تقفز 65.3% بالنصف الأول من 2023 إلى 672 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة، عن النصف الأول من 2023.

وحقق البنك المصري الخليجي، نموا في صافي الأرباح بنسبة 65.3%، لتصل إلى 672.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 406.63 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك المصري الخليجي المجمعة، بنسبة 43.8%، خلال 6 أشهر، إلى 5.48 مليار جنيه، مقابل 3.81 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري الخليجي تحفيق صافي أرباح بقيمة 656.94 مليون جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 409.46 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.