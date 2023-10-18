أرباح البنك المصري الخليجي تقفز 65% إلى 1.05 مليار جنيه خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة، عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

وحقق البنك المصري الخليجي، نموا في صافي الأرباح بنسبة 65%، لتصل إلى 1.05 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 621.48 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات البنك المصري الخليجي المجمعة، بنسبة 45%، خلال 9 أشهر، إلى 8.59 مليار جنيه، مقابل 5.92 مليار جنيه خلال ال 9 أشهر المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري الخليجي تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 624.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2022.