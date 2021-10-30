أرباح البنك العربي تنمو بواقع 26% وتسجل 271.7 مليون دولار خلال 9 أشهر

نما صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات، بنسبة 26%، خلال 9 أشهر، لتصل إلى 271.7 مليون دولار أميركي، وذلك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 215.2 مليون دولار أميركي للفترة المقابلة لعام 2020. وعلى مستوى قاعدة مجموعة البنك العربي الرأسمالية، سجل إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليار دولار أمريكي ينهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 2021.

فيما سجلت أصول المجموعة 63.7 مليار دولار أمريكي، منها 8.4 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة قيام مجموعة البنك العربي، في نهاية الربع الأول من عام 2021، بدمج القوائم المالية الموحّدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز، وهو بنك إسلامي متكامل، مقارنة بـ52.5 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل إلى 46.6 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي، مقارنة بـ37.5 مليار دولار أمريكي للفترة المقابلة من العام السابق.

على نحو آخر صعدت التسهيلات الائتمانية بنسبة 28% لتصل إلى 34.1 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، منها 7.5 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي، مقارنة بــ26.7 مليار دولار أمريكي للفترة المقابلة من العام الماضي.

قال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: إن النتائج المالية الإيجابية للبنك تتمشى مع النهج الإستراتيجي الشامل الذي يتبعه البنك، والذي يرتكز حول تحقيق مستقبل مستدام من خلال تعزيز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى إيلاء البنك أهمية كبيرة لدمج الرقمنة في عملياته الأساسية والتجارية لدورها في إحداث تحول جذري بالقطاع المالي.

من جهته أشار نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إلى أن نتائج البنك العربي، خلال تسعة الأشهر الأولى من العام 2021، تؤكد مُضيّ البنك في العمل بشكل إستراتيجي وفعّال.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 856.9 مليون دولار أمريكي وبنمو 6% على الفترة نفسها من العام السابق، وحافظ البنك على رأسمال قوي؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، كما في أيلول 2021، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.1%، ونوّه بقيام البنك ببناء المخصصات وفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

كما أضاف صباغ أن البنك العربي يتبنّى أحدث التكنولوجيا المالية على صعيد الصناعة المصرفية ليقدم تجربة مصرفية متطورة وحلولًا مصرفية رقمية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتلبية احتياجات عملائه المتجددة، حيث قام البنك بإطلاق (ريفلكت) أول Neobank في الأردن، والذي يحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد ويمنح المستخدم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة.