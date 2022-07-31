أرباح البنك العربي الأردني تقفز إلى 252 مليون دولار في النصف الأول

أعلنت مجموعة البنك العربي ، أكبر بنوك الأردن، أن صافي ربحها في النصف الأول من العام ارتفع 38% ليصل إلى 252 مليون دولار، مضيفة أن نتائجها أظهرت مرونتها في بيئة مصرفية مليئة بالتحديات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مجموعة البنك العربي، وهي إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، في بيان إن ودائع العملاء قفزت بنسبة 2% إلى 47.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو في حين ارتفعت القروض 6% إلى 35.7 مليار دولار.

وحققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار في نهاية 2021 مقارنة مع 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61%.

كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي.

وبناء على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% للعام 2021. ​

وارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2021 لتصل الى 63.8 مليار دولار أمريكي منها 8.4 مليار دولار امريكي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل، مقارنة بـ 54.4 مليار دولار أمريكي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22% لتصل الى 47.1 مليار دولار أمريكي منها 7.3 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ 38.7 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.6 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2021 منها 7.5 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ 26.5مليار دولار أمريكي بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30%.