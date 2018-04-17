أرباح البنك التجاري القطري تقفز 345% في الربع الأول من العام

رويترز أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، عن قفزة ضخمة قدرها 345% في أرباحه الصافية في الربع الأول من العام متجاوزة توقعات المحللين، مع هبوط مخصصات القروض الرديئة إلى النصف. وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا بلغ 405 ملايين ريال (111 ملي

رويترز

أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، عن قفزة ضخمة قدرها 345% في أرباحه الصافية في الربع الأول من العام متجاوزة توقعات المحللين، مع هبوط مخصصات القروض الرديئة إلى النصف.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا بلغ 405 ملايين ريال (111 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس ، ارتفاعا من 91 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى ربح فصلي قدره 329.5 مليون ريال.

وحتى العام الماضي كان البنك التجاري يجنب مخصصات إضافية لتغطية الديون الرديئة المرتبطة بمشاكل تواجه بعض استثماراته في الخارج وأيضا تخفيضات في انفاق الدولة والمستهلكين في قطر.

وهبط صافي مخصصات القروض والسلف في الربع الأول بنسبة 53.7 % على أساس سنوي. ولقي النمو دعما أيضا من زيارة قدرها 13 % في القروض والسلف بفضل طلب من القطاع العام وأيضا من قطاعي الخدمات والصناعة.

وتسعى البنوك القطرية لتنويع مصادر التمويل منذ تفجر نزاع سياسي في يونيو الماضي بين قطر وأربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال البنك التجاري هذا الشهر إنه اقترض 250 مليون دولار من خلال قرض مشترك في السوق الآسيوي. وقال الشهر الماضي إنه حصل على موافقة المساهمين على إطلاق برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل بقيمة تصل إلى ملياري دولار في أسواق الولايات المتحدة.

