أرباح «البنك التجاري الدولي» تقفز 84% في 9 شهور إلى 22.4 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقفزت أرباح البنك التجاري الدولي المجمعة بنسبة 84%، خلال 9 أشهر لتسجل 22.4 مليار جنيه، مقابل 12.19 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وسجل البنك التجاري الدولي نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 70% إلي 39.32 مليار جنيه ، مقابل 23.12 مليار خلال الفترة المماثلة .

وتضمنت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي المستقلة خلال التسعة أشهر الأولي من 2023، نمو اجمالي الإيرادات بنحو 66% إلي 38.23 مليار جنيه ، مقابل 23.07 مليار خلال الفترة المماثلة.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي المستقلة عن نفس الفترة بنحو 78%، إلي 21.73 مليار جنيه، مقارنة ب 12.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.