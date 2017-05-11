أرباح البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 1.7 مليار جنيه بالربع الأول

مصطفى طلعتكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي- مصر، تحقيق صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.3 مليار جنيه، الربع المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح قدرها 35.6%.وقال البنك في بيان، للبورصة المصرية، اليوم الخميٍس، أن الربح قبل ضرائب الدخ



مصطفى طلعت

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي- مصر، تحقيق صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.3 مليار جنيه، الربع المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح قدرها 35.6%.

وقال البنك في بيان، للبورصة المصرية، اليوم الخميٍس، أن الربح قبل ضرائب الدخل قد بلغ 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه، عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما يشكل زيادة قدرها 22%.

وإرتفعت الإيرادات المجمعة للبنك بنسبة 23%، كما إرتفع صافي الدخل بنسبة 23%، والعائد 71%، فيما إنخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 11%، لتسجل 21.9 مقارنة 23.4% عن نتائج نفس التفرة من العام السابق.

وإتخذ البنك مخصصات بلغت 507 مايون جنيه، مقارنة بـ288 مليون جنيه، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وذلك بمعدل كفاية رأس الكال بلغ 14.49%، ما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.

يذكر أن أرباح “التجاري الدولي” قد ارتفعت إلى 6.023 مليار جنيه، خلال 2016، بزيادة 27.4%.، عن عام 2015.