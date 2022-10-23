أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع 18.7% في الربع الثالث

سجل البنك الأهلي السعودي ارتفاعا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 18.7% على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعزى البنك هذه الزيادة الأرباح إلى ارتفاع دخل العمليات، وهبوط المصاريف التي تشمل مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ صافي ربح البنك الأهلي السعودي في الربع الثالث 4.7259 مليار ريال (1.26 مليار دولار) ، وجاء صافي الربح في الربع الثالث أقل من توقعات إي.إف.جي هيرميس التي قدرت أنه سيرتفع إلى 5.25 مليار ريال.

وقال البنك إن دخل العمليات زاد من 7.3 % إلى 8.45 مليار ريال ،و تراجع صافي مخصصات انخفاض القيمة المتوقعة لخسائر الائتمان إلى 1.52 مليار ريال بما يقل عن نصف قيمتها قبل عام والتي سجلت 3.43 مليار ريال.

وقال البنك “إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 11.5 % ويعود ذلك لانخفاض مصاريف الموظفين، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة”.

وبلغت الأرباح لكل سهم 3.02 ريال ارتفاعا من 2.35 ريال.