صافى أرباح «الأهلى المتحد» يرتفع إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022

أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، عن تحقيق نتائج أعمال بارزة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، وهو ما يدل على الأداء القوي للبنك ونجاح استراتيجيته التوسعية التي يتبعها في القطاع المصرفي المصري.

القوائم المالية للبنك الأهلي المتحد

ووفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة، أظهرت المؤشرات المالية المتميزة للبنك تحقيق ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب لتنمو بنحو 74% وترتفع إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 814.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه.

كما حقق البنك الأهلي المتحد – مصر ارتفاعًا في إجمالي الأصول خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 24.5% لتسجل 80.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 8.8% لتسجل 9.98 مليار جنيه، مقابل 9.2 مليار جنيه.