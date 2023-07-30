أرباح الإسكندرية للأدوية ترتفع 6.5% والشركة تستهدف 225 مليون جنيه 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، القوائم المالية ونتائج الأعمال غير المدققة عن العام المالي 2022-2023.

كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2023-2024، بأرباح مستهدفة 225 مليون.

وتضمنت نتائج أعمال الشركة خلال 2022-2023، تحقيق نموا في صافي الأرباح بنحو 6.56%، لتسجل 125.1 مليون جنيه، مقابل 117.4 مليون جنيه، خلال العام المالي 2021-2022.

وارتفع إجمالي إيرادات الإسكندرية للادوية بنحو 34.9%، إلى 1.48 مليار جنيه خلال عام، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.