أرباح الأهلى الكويتى تلامس 33 مليون دولار خلال الربع الثانى

أظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي تحقيقه زيادة نسبتها 27 % في ربحه الصافي في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وطبقا للبيان الذي نشره البنك على موقع بورصة الكويت فقد حقق الأهلي الكويتي 10.1 مليون دينار (32.95 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 7.97 مليون دينار قبل عام.

وأوضح أن ربحه الصافي بلغ 18.42 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 15.08 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.

وعزا البنك الزيادة في أرباحه إلى “تحسن الدخل التشغيلي”.

وأعلن البنك الأهلي الكويتي زيادة أرباحه بنحو 22% إلى 18.4 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 15.1 مليون دينار في نفس الفترة العام الماضي.

فيما بلغت الأرباح التشغيلية للبنك مستويات 45.3 مليون دينار ارتفاعاً من مستويات 40.3 مليون دينار في 2021.

ووصل إجمالي الموجودات لدى البنك 5.9 مليار دينار بزيادة 23% على أساس سنوي، فيما نما إجمالي القروض والسلف بنسبة 17% في أول 6 أشهر من 2022.

وتحول البنك الأهلي الكويتي للربحية في في العام 2021 بنسبة ليسجل أرباحًا بقيمة 27 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 70 مليون دينار في العام 2020.

وبلغت أرباح الربع الرابع من العام الماضي 6 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 110% على أساس سنوي.