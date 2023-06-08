أرباح «الأسكندرية للغزل والنسيج» تقفز 317% خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة الأسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023.
وقفزت ارباح الأسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” بنحو 317%، خلال 9 أشهر لتسجل 69.86 مليون جنيه، مقابل 16.75 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2021-2022.
كما ارتفعت إجمالي مبيعات الأسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” بنسبة 53%، لتسجل 187.28 مليون جنيه خلال 9 أشهر.
وذلك مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 122.39 مليون جنيه خلال ال 9 أشهر المقارنة مع العام المالي 2021-2022.