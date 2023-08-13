أرباح «ابن سينا فارما» ترتفع 50% بالنصف الأول والإيرادات تسجل 14.69 مليار جنيه

اعتمد مجلس شركة ابن سينا فارما ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة ابن سينا فارما ، نمو صافي الأرباح بنسبة 50% خلال 6 أشهر لتسجل 131.61 مليون جنيه مقابل 87.73 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع اجمالي إيرادات ابن سينا فارما، بنحو 40.8%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 14.69 مليار جنيه، مقابل 10.26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 77%، لتصل إلى 153.26 مليون جنيه، مقابل 86.9 خلال الفترة المقارنة.