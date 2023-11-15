أرباح إي فاينانس تصعد إلى 1.16 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 إلى 1.16 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة عن تسجيل أرباح الربع الثالث من العام الجاري صعودًا إلى 433.4 مليون جنيه مقابل 205.05 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

وسجلت إيردات الشركة في التسعة أشهر الأولى 2.67 مليار جنيه ارتفاعًا من 1.93 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

فيما ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث 2023 إلى 1.03 مليار جنيه مقابل 675.8 مليون جنيه في الربع المماثل من 2022.