أرباح إيجيترانس ترتفع إلى 77.5 مليون جنيه

كشفت المؤشرات المالية المجمعة وغير المدققة للشركة المصرية لخدمات النقل – إيجيتراس، عن ارتفاع الأرباح إلى 77.56 مليون جنيه، خلال 2017، مقابل 58.7 مليون بنمو 32.1 %.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، إن الايرادات ارتفعت إلى 352.3 مليون جينه، خلال العام الماضي، مقابل ايرادات بقيمة 215.6 مليون فى 2016.

تأسست الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة ايجيترانس (ش.م.م.) في ديسمبر 1973 ويبلغ رأسمالها 156 مليون جنيه، موزعة على 31 مليون سهم بقيمة اسمية للواحد 5 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بعد تخارج ورثة حسام لهيطة بين عدة مساهمين، أبرزهم بنك الاستثمار القومى بحصة 25.25 %، عائلة لهيطة 12%.

وتستحوذ إيجيترانس على حصة سوقية نسبتها 60 % من سوق نقل المشروعات، ويرتكز نشاط إيجيترانس على عمليات تقديم الخدمات اللوجيستية للمشروعات، وعمليات النقل، والتخزين، إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة من بينها مخزن بميناء الأدبية بالسويس، وآخر فى المنطقة الحرة ببورسعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية بمرغم بمحافظة الإسكندرية.