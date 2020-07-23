بورصة وشركات

أرباح إيجابية لـ “يونيليفر” و”دايملر” تدعم أسهم أوروبا

صعد مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، فيما قاد قطاعا السلع الشخصية والمنزلية وصناعة السيارات المكاسب.
محمد عبد السند 12:04 م, الخميس, 23 يوليو 20 12:04 م, الخميس, 23 يوليو 20

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ نحى المستثمرون جانبا تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين ، وركزوا على تحديثات لأرباح جاءت أفضل من التوقعات لشركتي “يونيليفر” و”دايملر”، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، فيما قاد قطاعا السلع الشخصية والمنزلية وصناعة السيارات المكاسب.

وقفز سهم “يونيليفر” بنسبة 6.4 % إذ أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة عن انخفاض مبيعات الربع الثاني على نحو أقل بكثير مما كان يخشاه البعض بسبب أداء قوي في أمريكا الشمالية.

وارتفع سهم “دايملر” الألمانية بنسبة 5.4 % بعد أن قالت إن من المتوقع أن ترتفع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لقطاعها الأساسي لسيارات وشاحنات “مرسيدس-بنز” في 2020 مقارنة مع المستويات المسجلة في العام الماضي.

وقفز سهم “بابليسيز جروب”، ثالث أكبر شركة إعلانات على مستوى العالم، بنسبة 14.8 % بعد أن تفوقت مبيعات الشركة الأساسية على توقعات السوق في الربع الثاني مع تراجع أقل حدة للنشاط مقارنة مع كان يخشاه معظم المحللين.

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بقلم محمد عبد السند

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