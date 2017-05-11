أرباح إم إم جروب تقفز إلى 363.4 مليون جنيه

مصطفى طلعتكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن نمو صافي الأرباح إلى 363.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 221.9 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، بنسبة صعود في الأرباح 63.8%.واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الشهر الماضي،



مصطفى طلعت

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن نمو صافي الأرباح إلى 363.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 221.9 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، بنسبة صعود في الأرباح 63.8%.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الشهر الماضي، سهم “إم إم جروب”، بعد تنفيذ الطرح العام على نحو 17.8 مليون سهم للشركة والذي تمت تغطيته 19.2 مرة، فضلاً عن الطرح الخاص البالغ 100.98 مليون سهم عند سعر 5.96 جنيه للسهم، والذي تمت تغطيته 9.2 مرة.

وتعتزم “إم إم جروب” ضخ استثمارات تصل قيمتها لمليار جنيه، خلال 18 شهرًا، فى المجالات التى تعمل بها الشركة، وهى منافذ بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية، “الموبايلات – والشاشات – والتكييفات”، وتجارة السيارات، والجرارات الزراعية.