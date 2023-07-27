أرباح «إل جي» تتجاوز نصف مليار دولار خلال الربع الثاني 2023

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات أن الدخل التشغيلي للفترة ما بين شهري أبريل ويونيو بلغ 741.9 مليار وون (581 مليون دولار) بتراجع من 892.7 مليار وون توقعها مراقبون فى وقت سابق، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت إل جي إن الأرباح التشغيلية انكمشت بنسبة 6.2% خلال الربع الثانى من العام الجارى، بسبب مخصصات المرة الواحدة.

وأوضحت إل جي أن أرباح الربع الثاني تم خفضها بعد تضمين مخصصات المرة الواحدة بقيمة 151 مليار وون متعلقة بارتفاع تكلفة المواد الخاصة بـاستدعاء جنرال موتور سيارة شيفروليه بولت الكهربائية. وتغطي المخصصات المشار إليها أيضا تكلفة خطة التقاعد الطوعي التي نفذتها الشركة في وقت سابق من العام.

وارتفعت المبيعات 2.7% إلى 19.99 تريليون وون. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني 195.3 مليار وون، بتراجع بنسبة 42.2% مقارنة بعام سابق.

وجاءت الأرباح التشغيلية أقل بنسبة 23.8% من متوسط التقديرات، وفقا لاستبيان أجرته يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

باستثناء مخصصات المرة الواحد، قالت إل جي إنها سجلت مبيعات ربع سنوية قياسية، بفضل مجهوداتها لـ”تحسين هيكل أعمالها بمتابعة أعمال خدمات قائمة على منصات جديدة والتوسع المستمر في قطاعات معاملات الشركات”.