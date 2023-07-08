أرباح إل جى تقفز 13% خلال الربع الثاني من العام الحالي



أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام ارتفعت بنحو 13% على أساس سنوي بفضل الأداء القوي للمنتجات الاستهلاكية الممتازة وأعمال قطع غيار السيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وقدرت إل جى أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بـ 892.7 مليار وون (684.2 مليون دولار أمريكى)، بزيادة قدرها 12.7% عن العام الذي سبقه.

وزادت مبيعات إل جى بنسبة 2.7% إلى 19.99 تريليون وون. لم تكن البيانات بشأن صافي الدخل متاحة.

كانت الأرباح القوية نسبيا بفضل الطلب القوي على الأجهزة المنزلية المميزة وقطع غيار السيارات الكهربائية، فضلا عن استقرار تكاليف الشحن والمواد.

وقال بارك كانغ-هو، المحلل في شركة دايشين للأوراق المالية إن مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من العلامات التجارية المتميزة كانت قوية وسط تباطؤ اقتصادي”.

وقال: “تظهر أعمال السيارات الكهربائية لـ إل جي، على وجه الخصوص، أداء أفضل من المتوقع وتقود النمو الإجمالي للشركة، حيث تتزايد السيارات الكهربائية وتقوم إل جي بتنويع قاعدة عملائها”.

ستصدر الشركة تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.