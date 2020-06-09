أرباح «إعمار مصر للتنمية» تتراجع إلى 233 مليون جنيه خلال 3 أشهر

أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار مصر للتنمية تراجع أرباحها إلى 233 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بأرباح قدرها 521 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة تراجع ايرادات الشركة إلى 239.5 مليون جنيه خلال الربع المذكورة مقارنة بايرادات قدرها 566.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت النتائج تراجع تكاليف الشركة إلى 192 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

تراجع أرباح إعمار مصر إلى 1.7 مليار جنيه فى 2019

وتراجعت أرباح إعمار مصر إلى 1.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة بأرباح بلغت 3.4 مليار جنيه في 2018.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 5.4 مليار جنيه،خلال 2019 مقابل إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه في العام الماضي.

وسجلت إعمار مصر للتنمية صافى ربح 3.4 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح 2.3 مليار جنيه خلال 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.3 مليار جنيه خلال 2018 مقابل إيرادات 4.5 مليار فى 2017.

إعمار تتعاقد على مشروع قرية سياحية بالساحل بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وتعاقدت إعمار مصر للتنمية فى ديسمبر الماضى مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات لإنشاء مجتمع عمرانى جديد بالساحل الشمالى، بتكلفة اجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه مصرى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة أول ديسمبر إن هذا التعاقد يتضمن إنشاء مجتمع عمرانى مكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكنيا و7 بانجلوز فى مشروع مراسى بالساحل الشمالى.

وأضافت إعمار مصر أن هذا أعمال هذا المشروع ستتم على الفور، وستستمر 36 شهرًا تقريبًا.

ونجحت الشركة خلال العام الماضى فى تسوية نزاعها مع شركة النصر للإسكان حول أرض مشروع آب تاون كايرون بالمقطم مقابل 100 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة فى ابريل 2019 عن تبرعها بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال آنذاك إن هذا التبرع لا علاقة له بالتسوية الجارية بين الشركتين.