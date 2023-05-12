أرباح «إعمار العقارية» تلامس 3.2 مليار درهم في الربع الأول

حققت إعمار العقارية الإماراتية نتائج مالية قوية في الربع الأول 2023؛ بدعم من صعود مبيعاتها العقارية، والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

ولامست إيرادات 6.3 مليار درهم؛ مدعومة بالنشاط الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلًا عن الارتفاع في الطلب على المشروعات العقارية في دبي.

كما حققت الشركة، خلال هذه الفترة، نموًّا في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، بقيمة 4 مليارات درهمن بزيادة قدرها 26%، وأرباحًا صافية بلغت 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 43%، مقارنة بالربع الأول من 2022.

وحققت الشركة مبيعات عقارية قيمتها 9.2 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقارية 55.7 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات، خلال السنوات المقبلة.