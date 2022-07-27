أرباح «إس كيه هاينكس» تقفز إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثانى

أعلنت شركة إس كيه هاينكس الكورية اليوم الأربعاء أنها سجلت مبيعات ربع سنوية قياسية وأفضل أرباح تشغيل للربع الثاني في أربع سنوات، مدفوعة بمبيعات ذاكرة فلاش ناند (NAND) وتأثيرات العملة الإيجابية، بحسب وكالة يونهاب.

وسجلت إس كيه هاينكس، ثاني أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 2.87 تريليون وون (2.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 44.7% عن العام الذي سبقه.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 33.8%

وقالت إس كيه هاينكس في تقرير إن الدخل التشغيلي للفترة من أبريل إلى يونيو بلغ 4.19 تريليون وون، بزيادة قدرها 55.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 33.8% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13.81 تريليون وون.

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقدير صافي الربح من قبل المحللين 2.83 تريليون وون، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، وهي شركة البيانات المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت إس كيه هاينكس في بيان: “على الرغم من انخفاض أسعار منتجات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) خلال الربع الثاني، زادت الإيرادات مع ارتفاع أسعار NAND وزيادة حجم المبيعات الإجمالي. وساهم الدولار القوي وإضافة مبيعات شركة “Solidigm” في قوة الأداء”.

وأنشأت إس كيه هاينكس شركة Solidigm الأمريكية التابعة لها في أوائل هذا العام بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاستحواذ على أعمال NAND وSSD لـ إنتل في ديسمبر.

وقالت الشركة إن تحقيق أداء تجاري ممتاز على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، مثل التضخم العالمي والصراعات المطولة بين روسيا وأوكرانيا وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في مناطق معينة من الصين، هو أمر ذو مغزى.

إس كيه هاينكس : الطلب على أشباه الموصلات قد يتضاءل في النصف الثاني

بينما حذرت إس كيه هاينكس من أن الطلب على أشباه الموصلات قد يتضاءل في النصف الثاني، خاصة بالنسبة للرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية، فقد توقعت أن الطلب على الرقائق لمراكز البيانات سينمو بثبات على المديين المتوسط و الطويل.

إس كيه هاينكس ستراجع بعناية خطة الاستثمار للعام المقبل

واستجابة لوضع الاقتصاد الكلي الصعب، قالت إس كيه هاينكس إنها ستراجع بعناية خطة الاستثمار للعام المقبل مع مراقبة مستويات مخزون المنتجات في النصف الثاني من العام.

وقال نوه جونغ-وون، الرئيس ومدير التسويق في الشركة: “على الرغم من أن حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال قد ازدادت مؤخرا، إلا أننا واثقون من إمكانات النمو على المدى الطويل لصناعة الذاكرة. سنركز على زيادة القدرة التنافسية للأعمال الأساسية مع التكيف بمرونة مع التغييرات في بيئة الأعمال”.