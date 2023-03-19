أرباح «أوراسكوم للتنمية» تقفز 45.2% خلال 2022 إلى 1.9 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة اوراسكوم للتنمية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وحققت اوراسكوم للتنمية نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 45.2%، خلال 2022 لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال 2021.

وارتفعت إجمالي ايرادات اوراسكوم للتنمية بنسبة 45.6%، لتسجل 10.26 مليار جنيه عام 2022، مقابل 7.05 مليار جنيه العام السابق له.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة اوراسكوم للتنمية تحقيق 757.23 مليون جنيه صافي أرباح العام الماضي، مقابل 717.65 مليون جنيه العام المقارن.

وأشارت اوراسكوم للتنمية في بيان لإدارة البورصة ، إلي تحقيق نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال الربع الأخير من 2022، بدعم من نمو قطاعي العقارات والفنادق .

ولفتت اوراسكوم للتنمية إلي أن المبيعات العقارية بلغت 3.8 مليار جنيه في الربع الأخير من 2022، بنمو 28.6%، عن الفترة المقارنة من 2021، لترتفع إجمالي المبيعات القارية إلي 11.1 مليار جنيه في 2022.