أرباح «أوراسكوم للتنمية» تتجاوز مليار جنيه خلال النصف الأول رغم خسائر فروق تقييم العملة

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وواصلت أوراسكوم للتنمية تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 62.2%، لتصل إلى 6.2 مليار جنيه.

وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 3.81 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وحققت اوراسكوم للتنمية مصر، خلال 6 أشهر نموا في صافي الأرباح بنسبة 17.2%، لتصل 1.006 مليار جنيه، مقابل 858.29 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وذلك رغم تحقيق خسائر عن فروق تقييم العملة بنحو 334.6 مليون جنيه، نتيجة انخفاض سعر الجنيه.

كما حققت أوراسكوم للتنمية نموا في صافي المبيعات العقارية بنحو 60%، لتصل إلي 7.5 مليار جنيه.

وبلغت صافي أرباح اوراسكوم للتنمية المستقلة، نحو 484.64 مليون جنيه، خلال النصف الأول من 2023، مقابل 593.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة