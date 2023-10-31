أرباح «أموك» تنمو 6% إلى 423.2 مليون جنيه والمبيعات تتخطى 7 مليارات خلال 3 أشهر

اعتمد مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة، عن الربع الأول من العام المالي 2023-2024.

وحققت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” نموا في صافي الارباح المجمعة بنسبة 6%، خلال 3 أشهر.

وسجلت “أموك “، صافي ربح بقيمة 423.23 مليون جنيه، مقابل 398.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.

كما ارتفعت إيرادات شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 18%، لتسجل 7.04 مليار جنيه مقابل 5.94 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة “أموك” خلال الربع الأول من 2023-2024، تحقيق صافي ربح بقيمة 352.5 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 346.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وارجعت أموك التطورات الإيجابية في نتائج الأعمال إلي الحفاظ على معدلات التشغيل، وتحسين مزيج المنتجات، فضلا عن زيادة حجم المبيعات في السوق المحلي، وارتفاع متوسطات أسعار البيع وهوامش العملية الإنتاجية.