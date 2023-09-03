أرباح «أموك» تسجل 1.37 مليار جنيه والمبيعات تتجاوز 24 مليارا خلال 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” القوائم المالية المستقلة و المجمعة، للعام المالي 2022-2023.

وحققت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 13.2%، خلال العام المالي 2022-2023.

وسجلت الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك “، صافي ربح بقيمة 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

وارتفع إجمالي مبيعات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 31.2%، لتسجل 24.2 مليار جنيه، مقابل 18.44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة “أموك” خلال 2022-2023، تحقيق صافي ربح بقيمة 1.06 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار خلال العام المالي السابق.