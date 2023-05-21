أرباح «أموك» تقفز 85% إلى 1.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” القوائم المالية المستقلة والمجمعة، عن التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022-2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” نمو صافي الأرباح بنحو 85%.

وسجلت “أموك” صافي ربح بقيمة 1.41 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 761.98 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر المقارنة من العام المالي 2021-2022.

كما ارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنحو 44.6%، لتسجل 17.73 مليار جنيه مقابل 12.26 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبلغت صافي أرباح “أموك” المستقلة نحو 1.2 مليار جنيه، خلال 9 أشهر.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 638.8 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.