أرباح «أكرو مصر للشدات والسقالات» تهبط إلى 113.1 مليون جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، تراجع صافي الأرباح بنحو 7.3%، خلال 2022، لتسجل 113.11 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 122.04 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 1.9% خلال عام، لتسجل 1.57 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، تحقيق صافي أرباح بقيمة 139.4 مليون جنيه في عام 2022، مقابل صافي أرباح بقيمة 158 مليون جنيه خلال 2021.

كما اعتمد مجلس إدارة أكرو مصر ، مشروع مقترح توزيع الأرباح، وترحيل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصص العاملين ومجلس الإدارة.