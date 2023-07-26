أرباح «أكرو مصر» تقفز 522% خلال الربع الأول إلى 146.8 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وقفزت صافي أرباح أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، المجمعة بنحو 522%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 146.79 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 23.59 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية بنحو 12%، خلال 3 أشهر، لتسجل 478.9 مليون جنيه، مقابل 427.69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، تحقيق صافي أرباح بقيمة 140.29 مليون جنيه في الربع الأول، مقابل 22.56 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.