أرباح أسيك تدفع السهم للصعود فوق 20% بمنتصف التعاملات

منى عبدالباري سجل سهم شركة أسيك للتعدين - أسكوم، ارتفاعاً قياسيًا تجاوز 20% بمنتصف تداولات جلسة، اليوم الإثنين، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تحولها للربحية بقيمة 232 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 8.9 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام السابق.

منى عبدالباري

سجل سهم شركة أسيك للتعدين – أسكوم، ارتفاعاً قياسيًا تجاوز 20% بمنتصف تداولات جلسة، اليوم الإثنين، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تحولها للربحية بقيمة 232 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 8.9 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء التحول للربحية مدعومًا بارتفاع إيرادات النشاط خلال الفترة المذكورة، وسجلت 268.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 178 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وكذلك الإيرادات التمويلية بقيمة 254 مليون جنيه، مقارنة بـ 14 مليون جنيه فقط بالفترة المماثلة من 2016.

وبلغ سعر السهم حتى منتصف التداولات 9.37 جنيه، بينما كان أعلى سعر سجله السهم خلال الجلسة 9.40 جنيه.