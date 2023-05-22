أرباح «أسمنت قنا» ترتفع 6% خلال الربع الأول من 2023

اعلنت مجلس شركة مصر للأسمنت – قنا ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وارتفعت صافي مبيعات مصر للأسمنت – قنا، نحو 36%، لتسجل 906 مليون جنيه، خلال 3 أشهر ، مقابل 669 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

واظهرت القوائم المجمعة للشركة مصر للأسمنت – قنا ، نمو صافي الأرباح بنسبة 6%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 85.47 مليون جنيه مقابل 80.85 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لـ “مصر للأسمنت – قنا ، تحقيق صافي ربح بقيمة 56.68 مليون جنيه خلال 3 أشهر ، مقابل 48.07 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن اشركة مصر للأسمنت – قنا ، سجلت خلال 2022، تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 24.3%، لتصل 131.6 مليون جنيه مقابل 173.89 مليون جنيه خلال عام 2021.