أرباح «أسمنت بني سويف» ترتفع 28.7% خلال 3 أشهر

إعتمد مجلس شركة مصر بني سويف للأسمنت سويف، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من 2023.

ووافق مجلس إدارة مصر بني سويف للأسمنت، على شراء أسهم خزينة بنحو 10% من أسهم الشركة بإجمالي 6.79 مليون سهم ، عبر آلية OPR، وبسعر شراء 31.5 جنيه للسهم، تمول من الموارد الذاتية للشركة.

واظهرت مؤشرات نتائج أعمال مصر بني سويف للأسمنت سويف، نمو صافي الأرباح بنسبة 28.7%، لتسجل 61.36 مليون جنيه، مقابل 47.65 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتراجعت اجمالي إيرادات مصر بني سويف للأسمنت سويف، بنحو 36%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 276.32 مليون جنيه، مقابل 436.38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.