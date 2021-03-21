أرباح أرامكو السعودية تهوى 44% إلى 49 مليار دولار خلال 2020

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أنها تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي ربح 2020 هبط بنسبة 44.4% متأثرا بتراجع أسعار البترول والكميات المبيعة، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل ضغوط على الطلب من جراء الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

خفضت أرامكو السعودية توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار

وخفضت أرامكو السعودية توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة.

وانخفض صافي ربح أرامكو السعودية إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

وتوقع محللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.

انخفضت أسهم كبرى شركات النفط والغاز الغربية

وانخفضت أسهم كبرى شركات النفط والغاز الغربية مثل رويال داتش شل وبي.بي إلى أقل مستوياتها خلال سنوات في 2020.

وتكبدت إكسون موبيل، أكبر شركة طاقة أمريكية، أول خسارة سنوية لها.

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020 وأشارت إلى أنها تلحظ تحسنا في الطلب على النفط.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة: “بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز”.

رئيس أرامكو: هناك زيادة في الطلب بآسيا

وأضاف: “وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى”.

تعرضت مصفاة الرياض «أرامكو» لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض «أرامكو» لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، ونجم عنها حريق تم السيطرة عليه، دون أن يسجل أي إصابات أو وفيات في صفوف العاملين.

وأدان المسؤول الذي لم يذكر اسمه حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدين الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة، مضيفا أن عملية استهداف مصفاة تكرير البترول، لم ينتج عنها أي تأثير في إمدادات البترول ومشتقاته.

وأضاف أن الاعتداء الجبان الذي يستهدف مصفاة البترول، يؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

رئيس أرامكو: الحكومة السعودية ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها فى الشركة

وفى أوائل الشهر الجارى، قال رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية إن حكومة المملكة ما زالت ملتزمة ببيع المزيد من الأسهم من حصتها في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وِأبلغ ياسر الرميان مؤتمر سيرا ويك للطاقة بأنه «حالما نرى أن أحوال السوق تتحسن وحالما نرى انفتاحا أكبر لشهية المؤسسات الاستثمارية المختلفة والمستثمرين، فإننا بالتأكيد سندرس بيع المزيد من أسهم الحكومة السعودية».

وأضاف أن “القرار بيد الحكومة السعودية وليس بيد مجلس إدارة أرامكو”.

وتملك الحكومة السعودية حصة 98% في أرامكو في أعقاب طرح عام أولي في سوق الأسهم السعودية في أواخر 2019.