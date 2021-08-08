أرباح أرامكو السعودية تقفز إلى 25 مليار دولار خلال الربع الثاني

أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني لنحو أربعة أمثالها بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب، بحسب وكالة رويترز.

أرامكو: النتائج يدعمها تخفيف قيود كوفيد-19 على مستوى العالم

وقالت أرامكو إن نتائجها يدعمها تخفيف قيود كوفيد-19 على مستوى العالم وحملات التطعيم والتدابير التحفيزية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.

وبلغ سعر النفط 70.70 دولار للبرميل في نهاية المعاملات يوم الجمعة وبلغت مكاسبه منذ بداية العام أكثر من 35 % وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة أوبك ومنتجون آخرون.

وارتفع صافي الربح إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو من 24.62 مليار ريال قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات خمسة محللين للربح الصافي 23.2 مليار دولار.

أرامكو تقرر توزيع أرباح قدرها 18.8 مليار دولار عن الربع الثاني

وأعلنت الشركة أنها قررت توزيع أرباح قدرها 18.8 مليار دولار عن الربع الثاني ستصرف للمساهمين في الربع الثالث.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان إن نتائج الربع الثاني تعكس انتعاشا قويا في الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم وإن الشركة تدخل النصف الثاني من العام الحالي بقدر أكبر من المرونة مع اكتساب الانتعاش العالمي زخما.

وفي يونيو جمعت أرامكو ستة مليارات دولار في أول إصدار لها من الصكوك الدولارية ومن المتوقع أن يسهم في تمويل توزيعات كبيرة ستوجه أغلبها للحكومة.

وخلال يونيو أيضا استكمل كونسورتيوم يضم شركة إي.آي.جي جلوبل إنرجي بارتنرز ومقرها واشنطن صفقة لشراء 49 % من أنشطة خطوط الأنابيب التابعة لأرامكو مقابل 12.4 مليار دولار.

رئيس أرامكو يتوقع تعافيا للطلب العالمي على النفط

فى سياق متصل، قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إنه يتوقع تعافيا للطلب العالمي على النفط وينتظر أن يبلغ 99 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام مضيفا أن النمو سيستمر فيما بعد.

وقال للصحفيين في اتصال عقب إعلان الشركة في وقت سابق يوم الأحد نمو الأرباح لنحو أربعة أمثالها في الربع الثاني إنها لازلت تعمل على زيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

فيتش تغير النظرة المستقبلية لشركة “أرامكو” من سلبية إلى مستقرة

يذكر أن وكالة “فيتش” الأمريكية غيرت النظرة المستقبلية لشركة “أرامكو” للنفط السعودية العملاقة من سلبية إلى مستقرة.

وقالت “فيتش”، في بيان إنها تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” من سلبية إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها الائتماني عند مستوى “A”.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن تعديل النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية كان الدافع إليه تحرك مماثل على الصعيد السيادي.

وأشارت التقديرات إلى أن شركة “أرامكو” ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي.