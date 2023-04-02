أرباح «أرابيا انفستمنتس هولدنج» تهبط 24.5% خلال 2022 وتوزيع أسهم مجانية

اعتمد مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج العالمية القوائم المالية المجمعة والمستقلة، ومشروع توزيعات الأرباح عن عام 2022.

وتراجعت أرباح ارابيا انفستمنتس هولدنج المجمعة، بنحو 24.5%، لتسجل 77.58 مليون جنيه عام 2022، مقابل 102.8 مليون جنيه، خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، تراجع إجمالي الإيرادات، بنحو 24.5%، إلى 1.29 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 1.67 مليارات جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 54.8 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 17.06 مليون جنيه عام 2021.

ووافق مجلس إدارة ارابيا انفستمنتس هولدنج، على زيادة رأس المال المصدر بنحو 20.26 مليون جنيه.

وذلك عبر توزيع أسهم مجانية 0.05 سهم لكل سهم اصلي بالقيمة الاسمية 30 قرش للسهم، ممولة من أرباح عام 2022، وباجمالي 67.45 مليون سهم.

وبذلك يرتفع رأسمال ارابيا انفستمنتس هولدنج من 404.7 مليون جنيه إلى 424.49 مليون جنيه .