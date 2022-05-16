أرباح أديداس تهبط %38 الربع الأول بسبب إغلاقات «الفيروس» فى الصين

تراجعت أرباح شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية بأكثر من %38 خلال الربع الأول من العام الجارى لتنزل إلى 310 ملايين يورو بعد انكماش إيراداتها على مستوى العالم بحوالى %3 لتهبط إلى 5.3 مليار يورو (5.58 مليار دولار) .

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أديداس خفضت توقعات المبيعات خلال العام الجارى بعد انخفاضها خلال الربع الماضى بسبب تجدد الإصابات بفيروس كورونا وفرض قيود الإغلاقات على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى كبرى المدن الصينية مثل العاصمة بكين والمركز الصناعى المالى شنغهاى للحد من تفشى العدوى.

وهوى مبيعات المنتجات الرياضى التى تبيعها شركة أديداس الألمانية فى الصين بأكثر من %35 خلال الثلاث شهور الأولى من العام الحالى ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال شهور الربع الحالى مع إغلاق محلات البيع وفرض قيود مشددة على حركة الناس لمنع انتشار العدوى بالفيروس المميت الذى تفاقمت الإصابة به مؤخرا بأعلى مستوى حتى أثناء بداية الجائحة فى الصين منذ أواخر 2019 وأوائل 2020.

خفضت شركة أديداس حاليا توقعاتها للمبيعات عن العام الجارى إلى %13-11 بدلا من التوقات السبقة التى بلغت %20 وصافى المبيعات إلى %1.8 أو 1.9 مليار يورو انخفاض من أكثر 2.5 مليار يورو وذلك بسبب الإغلاقات الصينية والحرب الروسية فى أوكرانيا والتى قلصت أنشطة الشحن فى شرق أوروبا بينما قلصت هامش التشغيل المرتقب من %11 العام الماضى إلى 9.4 % مع نهاية العام الحالى.

ويرى كاسبر رورستيد الرئيس التنفيذى لشركة أديداس أن التحديات الخارجية التى توجهها شركة المنتجات الرياضية تجعل أديداس تركز على أهدافها الاستراتيجية لتتمكن من تحقيق توقعاتها بقدر الإمكان مع استمرار تداعيات العقوبات الاقتصادية على روسيا والإغلاقات المتجددة فى الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

ومع ذلك يأمل كاسبر فى عودة نمو أربا ح الشركة خلال النصف الثانى من العام الجارى برغم استمرار هبوط المبيعات فى الصين وخسارة حوالى 200 مليون يورو نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن تعطل سلاسل إمدادات المكونات الصناعية بسبب انخفاض الحركة التجارية بسبب الحرب الروسية وإغلاقات أنشطة الشحن فى الموانئ الصينية بسبب كورونا. وتتوقع شركة أديداس حاليا صافى مبيعات أكثر من %20 خلال النصف القادم من العام الحالى بفضل الأحداث الرياضية التى ستنعقد الشهور القادمة ومنها مونديال قطر قى شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين والذى يشارك فيه كبرى فرق كرة القدم العالمية وجماهير من جميع أنحاء العالم وخصوصا عشاق اللعبة الشعبية التى يشاهدها الملايين فى أنحاء العالم سواء فى الملاعب القطرية المجهزة بأحدث التقنيات أو على شاشات التليفزيون والكمبيوتر