أرباح أدنوك للحفر تقفز 50% إلى 178 مليون دولار خلال الربع الثالث

قالت شركة أدنوك للحفر إن أرباحها فى الربع الثالث من العام الحالى ارتفعت بنسبة 50% بفضل حفارات جديدة وإعادة تنشيط حفارات أخرى هذا العام بالإضافة إلى التوسع فى خدمات حقول النفط، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت أدنوك التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، والتي طرحت أسهمها للاكتتاب الشهر الماضي، في بيان أنها حققت أرباحا بقيمة 178.4 مليون دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ، ارتفاعا من 119.5 مليون دولار في الفترة المماثلة قبل عام.

أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط

وتعد أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، إذ كانت تشغل 107 حفارات حتى 30 يونيو ، 96 منها مملوكة و 11 مستأجرة.

يشار إلى أنه فى سبتمبر الماضى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أنها حددت سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، بما يمنح أدنوك للحفر تقييما 10 مليارات دولار.

أدنوك تبيع ما لا يقل عن 7.5% في أدنوك للحفر

وكشفت أدنوك عن عزمها بيع ما لا يقل عن 7.5% في أدنوك للحفر من خلال طرح عام أولي بسعر 2.3 درهم (0.6262 دولار) للسهم لتجمع ما لا يقل عن 750 مليون دولار من الصفقة.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.

وأوضحت نشرة الطرح أن أدنوك ستبيع 1.2 مليار سهم على الأقل خلال الطرح مع الاحتفاظ بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب.

أرباح أدنوك للتوزيع ترتفع بنسبة 2% فى الربع الثانى

وفى أغسطس الماضى، أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2% لتصل إلى 521 مليون درهم في الربع الثاني 2021، بالمقارنة مع 511 مليونا كانت قد سجلتها في الربع المماثل من 2020.

وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 712 مليون درهم بارتفاع بـ 1.9%.

وبلغت ربحية السهم في الربع الثاني 0.042 درهما، بارتفاع نسبته 2.1% على اساس سنوي.

وبحسب القوائم المالية للشركة، فقد ارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.8% في النصف الأول 2021 إلى 1.53 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح 1.15 مليار درهم بارتفاع نسبته 26.6%.

وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، والتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاء التشغيلية خلال النصف الأول من العام 2021.

كما شهدت الشركة انتعاشا تدريجيا في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يعد مؤشرا على تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم.