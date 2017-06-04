أرباح أجواء مصر السنوية ترتفع 66%

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر ارتفاع صافى أرباحها السنوية بنسبة 66.5% خلال العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2016. وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى ربح مجمع 5.2 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2015. وأظهرت القو



رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر ارتفاع صافى أرباحها السنوية بنسبة 66.5% خلال العام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2016.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى ربح مجمع 5.2 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2015.

وأظهرت القوائم المستقلة تسجيل صافى ربح قدره 418 ألف جنيه، مقارنة بصافى خسارة قدرها 1.6 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت مبيعات أجواء خلال 2016 إلى 813.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 534.06 مليون في 2015.

وعزت الشركة نتائج الأعمال إلى النتائج الإيجابية لأرباح فروق عملة والتى بلغت 17.29 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 200.9 مليون جنيه موزعا على 100.4 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.