أرباح أبوقير للأسمدة تقفز 86% لقرب 13 مليار جنيه خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، نتائج الأعمال والقوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.

وأظهرت نتائج أعمال أبوقير للأسمدة، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 86% لتصل إلى 12.95 مليار جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 6.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق 2021-2022.

وارتفعت إيرادات أبو قير للأسمدة بنسبة 43.6%، في 9 أشهر لتصل إلى 17.3 مليار جنيه، مقابل 12.04 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2021-2022.

وتضمنت القوائم المالية لشركة أبوقير للأسمدة خلال الربع الثالث من 2022-2023، منفردا، نمو صافي الأرباح بنسبة 52.12% ، لتسجل 5.72 مليار جنيه ، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقال المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة ،إن نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من 2022-2023، تعكس قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة، رغم التحديات التي يواجهها العالم مموجة التضخم وتغير أسعار صرف العملات والآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية.

واستكمل أن استراتيجية الشركة والكفاءة التشغيلية لمصانعها مكنتها من تحقيق نمواً في الإيرادات بنحو 43.6%، خلال 9 أشهر ، ما انعكس على نمو صافي الأرباح لتسجل نحو 13 مليار جنيه بهامش ربح 74.9%.