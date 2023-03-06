أرباح «آراب ديري - باندا» تهبط 41% خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري – باندا مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة آراب ديري – باندا، تراجع صافي الأرباح بنسبة 41%، لتسجل 31.23 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 53.04 مليون جنيه عام 2021.

وتراجع إجمالي إيرادات آراب ديري – باندا بنحو 6% لتصل إلي 1.15 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة آراب ديري – باندا على مشروع توزيعات الأرباح عن عام 2022، وترحيل حصة المساهمين الأرباح المرحلة.

كما وافق مجلس إدارة آراب ديري – باندا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 210 ملايين جنيه، من 290 مليونا إلى 500 مليون جنيه.

وذلك عبر اكتتاب قدامي المساهمين ، على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.