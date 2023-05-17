أرباح «آراب ديري - باندا» تقفز 592% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وقفزت أرباح شركة آراب ديري – باندا، المجمعة خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 592%، لتسجل 22.11 مليون جنيه مقابل، صافي أرباح بقيمة 3.18 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي ايرادات آراب ديري – باندا ، خلال 3 أشهر بنحو 61% لتصل إلي 470.95 مليون جنيه، مقابل 292.79 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة .

وتضمنت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بقيمة 22 مليون جنيه، مقابل 3.42 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة آراب ديري – باندا، سجلت خلال 2022، تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 41%، لتصل 31.23 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 53.04 مليون جنيه عام 2021.