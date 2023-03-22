أرباح«هيرميس» ترتفع بنسبة31% إلي 2.2 مليار جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022، ومشروع توزيع الأرباح.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة للمجموعة المالية هيرميس، تحقيق نموا في صافي الربح بنسبة 31%، خلال 2022 لتصل إلى 2.19 مليار جنيه، مقابل 1.67 مليار جنيه خلال 2021.

وسجلت المجموعة المالية هيرميس كليوباترا ، نموا في إجمالي ايرادات بنسبة 77%، لتسجل 10.95 مليار جنيه عام 2022، مقابل 6.18 مليار جنيه العام السابق له.

وأشارت المجموعة المالية هيرميس، إلي نمو إيرادات قطاع بنك الاستثمار بنحو 58%، لتصل إلي 6.2 مليار جنيه عام 2022، مقابل 3.9 مليار جنيه عام 2021.

وارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بنسبة 33%، إلي 1.8 مليار جنيه ، كما ارتفعت إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بنسبة 51%، إلى 748 مليون جنيه .

واظهرت القوائم المالية المستقلة للمجموعة المالية هيرميس تحقيق 2.09 مليار جنيه صافي أرباح العام الماضي، مقابل 543.6 مليون جنيه العام المقارن.

واقترح مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بواقع سهم لكل 4 أسهم.