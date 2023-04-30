أرباح«ممفيس للأدوية» ترتفع إلى 35 مليون جنيه خلال 3 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية نتائج الأعمال غير المدققة عن ال 3 أشهر المنتهية في 31-3-2023.

واظهرت نتائج أعمال ممفيس للأدوية، نمو صافي الأرباح بنسبة 67% لتسجل 35.06 مليون جنيه، خلال 3 أشهر الاولى من 2032، مقابل 20.99 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وحققت ممفيس للأدوية نموا في إجمالي الايرادات بنحو 8.4%، لتسجل 440.46 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 406.65 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن نتائج أعمال ممفيس للأدوية، خلال ال 6 أشهر الأخيرة من 2022، تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 187% لتسجل 27.55 مليون جنيه، مقابل 9.58 خلال ال 6 أشهر الأخيرة من 2021.

وارتفعت مبيعات شركة ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر، بنحو 18%، لتصل إلى 302.6 مليون جنيه، مقابل 257.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.