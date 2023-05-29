أرباح«عتاقة للصلب» تنمو 89.7% خلال 3 أشهر

إعتمد مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة” ، نتائج الأعمال والقوائم المالية للربع الأول من العام الجاري 2023.

واظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، نمو صافي الأرباح بنسبة 89.7%.

وسجلت عتاقة للصلب صافي أرباح بقيمة 128.81 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 67.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتراجعت اجمالي إيرادات شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، بنحو 54.4%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 399.5 مليون جنيه ، مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 875.94 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.