«أرامكو لزيوت الأساس» تخطط لطرح عام أولي قد يجمع أكثر من مليار دولار

وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لفضائية العربية عن وكالة "بلومبرغ".

تخطط شركة «أرامكو لزيوت الأساس» لطرح عام أولي قد يجمع أكثر من مليار دولار، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لفضائية العربية عن وكالة “بلومبرغ”.

ووفق المصدر تحدث أشخاص مطلعون للوكالة عن أن شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، وهي وحدة تابعة لشركة أرامكو السعودية، تخطط لطرح عام أولي قد يجمع أكثر من مليار دولار.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية المعلومات، أن شركة تكرير النفط والمعروفة بـ”لوبريف”، عينت الوحدة المحلية لبنك HSBC Holdings Plc والأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن العرض.

وقالوا إن الخطة تقضي ببيع حصة 30%، مملوكة لشركة جدوى للاستثمار.

تعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل 10 أسواق أداءً في العالم هذا العام. وجذب ذلك عددًا كبيرًا من الاكتتابات العامة إلى البورصة ،