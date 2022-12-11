«أرامكو» توقع اتفاقا مع «الكويتية لنفط الخليج» لتطوير حقل الدرة للغاز

وقَّعت شركة أرامكو لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين السعودية والكويت، وذلك وفقاً لبيان نشرته وزارة الطاقة السعودية اليوم.

يوفر الحقل المشترك بين البلدين نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوزع مناصفة بين الشريكين.

شهد التوقيع في العاصمة الكويتية اليوم، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير النفط في دولة الكويت الدكتور بدر حامد الملا.

شركة أرامكو

تم الإعلان عن تطوير حقل الدرة المغمور في شهر مارس الماضي، ووفقاً للمذكرة الموقَّعة؛ يتم استئناف العمل على تطوير الحقل مباشرة وتسريع الأعمال، وفقاً لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

كانت السعودية والكويت، قد وقَّعتا مذكرة تفاهم في ديسمبر 2019، تضمّنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في تصريحات سابقة في شهر مايو الماضي إنَّ البلدين يمضيان في تطوير حقل الدرة، وإنَّ ذلك سيستمر على أي حال لأنَّ الكويت بحاجة إلى الغاز، ونحن نحتاج إلى الغاز أيضاً، ولا يمكننا أن نخرج عن مسارنا لأكثر من 22 عاماً.

وفقاً لبيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية في مارس الماضي؛ فإنَّ الإنتاج اليومي المتوقَّع من الحقل يبلغ مليار قدم مكعب من الغاز، و84 ألف برميل من المكثفات. كما سيتم تقاسم المخرجات بالتساوي بين البلدين لتلبية الطلب المحلي المتزايد.